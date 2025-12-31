Первый раунд переговоров между россиянами и американцами начался в феврале в Эр-Рияде. Глава делегации США госсекретарь Марко Рубио искал пути, как растопить лед в отношениях с путинскими посланцами, передает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

Смотрите также Терпение лопается, – республиканец ответил, как Трампа заставить отвернуться от Путина

Как проходила первая встреча делегаций США и России?

Так, сидя напротив министра иностранных дел Сергея Лаврова и близкого помощника Путина Юрия Ушакова, он предложил свою версию сцены из "Крестного отца", в которой Вито Корлеоне наставляет сына относительно угроз со стороны конкурирующих криминальных семей и говорит: "Я всю жизнь стараюсь не быть неосторожным. Женщины и дети могут быть неосторожными, но не мужчины".

Ядерные государства, объяснил Рубио, должны общаться между собой. Даже обычно хмурый Лавров тогда улыбнулся.

С самого начала советники Трампа считали, что у Путина есть два варианта: либо продолжать воевать, неся огромные потери, или заключить сделку и получить выгоду в виде смягчения санкций и возвращения в клуб ведущих индустриализированных стран.

Также сам Дональд Трамп верил в личную связь с российским диктатором. Этой уверенности ему добавлял и спецпосланник Стив Уиткофф, который возвращаясь из Москвы, рассказывал своему президенту о том, как Путин его уважает.

Кроме того, впервые за много лет американский президент и многие его ключевые советники ухаживали за россиянами, слушали их с сочувствием. Американцы надеялись, что глава Кремля это оценит.

Но все было не так просто. Стив Уиткофф мог вести свой закулисный канал со спецпосланником Путина Кириллом Дмитриевым.

Но официальные переговоры должны были вести совсем другие россияне – опытные дипломаты, которые мыслили в традиционных геополитических категориях и были сосредоточены на давних обидах и соперничестве.

Первый – это глава МИД Сергей Лавров. Националистический "ястреб", который решительно выступал против уступок ради завершения войны. Он зловеще говорил об "окончательном решении украинского вопроса".

Второй – помощник Путина Юрий Ушаков, который часто повторял тезис о "первопричинах" войны.

Напряжение между "официальным" и "неофициальным" каналами связи между США и Россией проявилось в эпизоде со стульями.

На февральских переговорах в Эр-Рияде Марко Рубио, тогдашний советник по нацбезопасности Майкл Волтц и Стив Уиткофф заняли свои места напротив Лаврова и Ушакова. Третий стул – для Дмитриева – оставался пустым.

"Мы будем его ждать?", – озадаченно спросил господин Рубио. "Нет", – ответил Лавров, и стул отодвинули в конец комнаты.

Когда началась вторая сессия, с российской стороны стояли три стула, и Дмитриев был в зале.

По словам двух американских чиновников, которые присутствовали, Лавров снова отодвинул стул назад, но Дмитриев вернул его, сел и впоследствии расхваливал экономические выгоды мирного соглашения.

Обратите внимание! Пресс-секретарь Дмитриева заявила, что американская версия этого эпизода является "полностью ложной".

Если все это и порождало неопределенность относительно позиции Путина, "ястребы" стремились ее развеять. Чтобы понять переговорную позицию Путина, говорили они американцам, следует обратиться к его речи в июне 2024 года: диктатор не завершит войну, пока не реализует свои территориальные амбиции – полный контроль над четырьмя областями на Востоке Украины.

Последние заявления Кремля о войне в Украине