Общественный деятель, президент Республиканского клуба Рональда Рейгана Борис Пинкус рассказал 24 Каналу, что Талси Габбард, директор Национальной разведки США, доложила Трампу, что Владимир Путин якобы не имеет планов захватывать Украину и воевать с Европой. По его словам, лидер США, к сожалению, этому поверил.
Смотрите также Есть ли прогресс: в Sky News проанализировали заявления Трампа и Зеленского по мирному плану
Что заставит Трампа давить на Путина?
Борис Пинкус подчеркнул, что в окружении Трампа все же есть люди, которые говорят ему правду. В частности призывают лидера США не верить в добрые намерения России в отношении Украины и Европы.
Поэтому важно, чтобы американский президент понял, что главная цель войны Путина – это порабощение всей Украины.
Это указывает на то, что в Республиканский партии раскол. Большинство сегодня за Украину. Трамп это знает. Затягивать он уже не может, надо что-то делать с агрессией России,
– сказал Пинкус.
Он отметил, что в Сенате из 100 голосов 85 – "за" введение жестких санкций против России. Если будет принят закон по этому, то Трамп не сможет ему противодействовать и будет вынужден усилить давление на Путина.
"Терпение заканчивается. Надо подождать середины января (2026 года – 24 Канал). Тогда вектор политических действий Трампа может серьезно измениться", – добавил республиканец.
Какую политику сейчас ведет Трамп?
Дональд Трамп считает, что завершение войны между Россией и Украиной возможно. Однако он пока не поддерживает то мирное соглашение, которое предлагает Владимир Зеленский.
Трамп заявил, что может приехать в Украину, если это будет способствовать завершению российско-украинской войны. Он пока не уверен, обязательно ли это, но готов на такой шаг, если такие его действия помогут сохранить жизни людей.
Владимир Путин рассказал Трампу о якобы атаке Украины на его резиденцию. Лидер США сказал, что пока не знаком с деталями, однако считает, что такие действия были бы очень плохими.