Общественный деятель, президент Республиканского клуба Рональда Рейгана Борис Пинкус рассказал 24 Каналу, что Талси Габбард, директор Национальной разведки США, доложила Трампу, что Владимир Путин якобы не имеет планов захватывать Украину и воевать с Европой. По его словам, лидер США, к сожалению, этому поверил.

Что заставит Трампа давить на Путина?

Борис Пинкус подчеркнул, что в окружении Трампа все же есть люди, которые говорят ему правду. В частности призывают лидера США не верить в добрые намерения России в отношении Украины и Европы.

Поэтому важно, чтобы американский президент понял, что главная цель войны Путина – это порабощение всей Украины.

Это указывает на то, что в Республиканский партии раскол. Большинство сегодня за Украину. Трамп это знает. Затягивать он уже не может, надо что-то делать с агрессией России,

– сказал Пинкус.

Он отметил, что в Сенате из 100 голосов 85 – "за" введение жестких санкций против России. Если будет принят закон по этому, то Трамп не сможет ему противодействовать и будет вынужден усилить давление на Путина.

"Терпение заканчивается. Надо подождать середины января (2026 года – 24 Канал). Тогда вектор политических действий Трампа может серьезно измениться", – добавил республиканец.

Какую политику сейчас ведет Трамп?