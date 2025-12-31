Громадський діяч, президент Республіканського клубу Рональда Рейгана Борис Пінкус розповів 24 Каналу, що Талсі Габбард, директорка Національної розвідки США, доповіла Трампу, що Володимир Путін начебто не має планів захоплювати Україну та воювати з Європою. За його словами, лідер США, на жаль, цьому повірив.

Дивіться також Чи є прогрес: у Sky News проаналізували заяви Трампа і Зеленського щодо мирного плану

Що змусить Трампа тиснути на Путіна?

Борис Пінкус підкреслив, що в оточенні Трампа все ж є люди, які говорять йому правду. Зокрема закликають лідера США не вірити у добрі наміри Росії щодо України та Європи.

Тому важливо, щоб американський президент зрозумів, що головна мета війни Путіна – це поневолення всієї України.

Це вказує на те, що у Республіканський партії розкол. Більшість сьогодні за Україну. Трамп це знає. Затягувати він вже не може, треба щось робити з агресією Росії,

– сказав Пінкус.

Він зазначив, що у Сенаті зі 100 голосів 85 – "за" введення жорстких санкцій проти Росії. Якщо буде прийнято закон щодо цього, то Трамп не зможе йому протидіяти й буде змушений посилити тиск на Путіна.

"Терпіння уривається. Треба почекати середини січня (2026 року – 24 Канал). Тоді вектор політичних дій Трампа може серйозно змінитись", – додав республіканець.

Яку політику зараз веде Трамп?