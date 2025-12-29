Про це він повідомив під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським, передає 24 Канал.

Що сказав Трамп?

За словами Трампа, такий крок можливий у разі, якщо він допоможе зберегти тисячі життів. Водночас американський президент зазначив, що не впевнений у необхідності цього візиту, але готовий на нього піти заради миру.

Трамп також позитивно оцінив переговори між делегаціями України та США, назвавши їх такими, що відбулися "на чудовому рівні", і заявив про "дуже великий прогрес".

Він додав, що мирні перемовини перебувають на фінальному етапі, однак у разі їхнього провалу війна може тривати ще тривалий час. За його словами, російський президент Володимир Путін серйозно ставиться до можливої угоди, а обидві сторони, за його твердженням, прагнуть миру.

Зверніть увагу! Володимир Зеленський повідомив, що мирний план з 20 пунктів узгоджений на 90%, а гарантії безпеки між Україною та США – на 100%.

