Політолог та експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв пояснив 24 Каналу, що це майстерний хід Кремля для послаблення України, адже для референдуму потрібне скасування воєнного стану.
Чому Росія наполягає на референдумі в Україні?
"Я розумію, чому росіяни так кажуть – їм це вигідно. Російські дипломати, на відміну від американських, дуже добре знають українське законодавство", – пояснив Краєв.
Зверніть увагу! В Україні відбулася перша нарада робочої групи, яка розробляє законодавчі пропозиції для проведення виборів.
Референдум, як і вибори, можна провести лише після мінімум 60 днів від анулювання воєнного стану – це юридично необхідний час для проведення волевиявлення.
Росія розуміє, що скасування воєнного стану стане для України соціальною катастрофою через масові міграційні потоки – мільйони людей захочуть об'єднатися з сім'ями в Європі, а мільйони повертатимуться, що може створити складну ситуацію на західному кордоні.
Уявіть, які будуть проблеми з бізнесами та податковою системою, яка виходитиме з умов воєнного часу. Це принесе соціальну лихоманку, бо це зміна нашого способу життя та правил,
– сказав Краєв.
Також це спричинить проблеми з поповненням бойових бригад на фронті, коли 75% ресурсів більше не спрямовуватимуться на їхнє забезпечення – тому Кремль це підтримує.
"Їм вигідно занурити нас у такий стан. Вони це підтримують, чітко розуміючи наслідки нашої згоди на підготовку до референдуму", – сказав Краєв.
Що ще відомо про заяви росіян щодо війни?
- Помічник Путіна Ушаков заявив, що Києву слід визначитися щодо Донбасу. У Кремлі додали, що Трамп також обговорив із Путіним економічні перспективи після завершення війни.
- Кремль оголосив свої плани на 2026 рік, серед яких – наступ у Дніпропетровській області та захоплення Запоріжжя і Донеччини.
- Путін заявив, що Росія не зацікавлена в мирних переговорах.