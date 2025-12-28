Колишній британський військовий та український морський піхотинець Шон Піннер пояснив 24 Каналу, що Росія за своєю природою залишається імперіалістичною державою, яка прагне захопити Київ, а потім рухатися до Польщі та Молдови.

"Я був в окопах під час Мінських угод і писав, як нас обмежували в кількості зброї та боєприпасів на контрольних пунктах, тоді як росіяни та сепаратисти відкривали вогонь, коли їм хотілося. Я бачив, як Росія протягом усіх цих років порушувала угоди та перемир'я", – пояснив Піннер.

Будапештський меморандум був юридичною рамкою, але Росія його порушила. Путін встановлює перемир'я лише тоді, коли йому це вигідно – наприклад, під час травневих парадів через страх перед українськими ударами, але відмовляється від перемир'я на Різдво, щоб не дати Україні можливості перегрупуватися.

Він не хоче миру. Я б порівняв це з рабовласником, який просто хоче повернути своїх рабів. Росіяни продовжать наступати,

– наголосив Піннер.

Навіть при припиненні вогню Путін використовуватиме таємні підрозділи для встановлення маріонеткової влади в Україні.

"Зеленський викрив його блеф пропозицією провести вибори – після цього Росія раптом перестала їх вимагати, так само як і відхилила пропозицію про взаємний вихід з Донбасу, бо їм потрібен Київ, і це не зміниться", – наголосив Піннер.

