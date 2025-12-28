Якщо у Вашій області оголосили повітряну тривогу – закликаємо негайно пройти в укриття. Для яких областей є загроза – повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні Сили.
Дивіться також Ударний БпЛА влучив у дах житлового будинку в Одесі: спалахнула пожежа, у будинках вибиті вікна
Для яких областей є загроза атаки?
Де в Україні оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті
Пуски КАБ на Донеччину.
Пуски КАБ на схід Дніпропетровщини.
Дніпропетровська область (Синельниківський район) – загроза застосування авіаційних засобів ураження.
Ворожі БпЛА, ймовірно, розвідувальні на південному заході від Запоріжжя, на сході Дніпропетровщини та на півдні Донеччини. Залучено засоби для збиття.
Відбій загрози застосування балістичного озброєння.
Загроза застосування балістичного озброєння зі східного напрямку.
БпЛА на Запоріжжя з півдня.
БпЛА із заходу Донеччини на Дніпропетровщину.