Якщо у Вашій області оголосили повітряну тривогу – закликаємо негайно пройти в укриття. Для яких областей є загроза – повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні Сили.

Для яких областей є загроза атаки?

Де в Україні оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті

20:45, 28 грудня

Пуски КАБ на Донеччину.

20:41, 28 грудня

Пуски КАБ на схід Дніпропетровщини.

20:40, 28 грудня

Дніпропетровська область (Синельниківський район) – загроза застосування авіаційних засобів ураження.

20:34, 28 грудня

Ворожі БпЛА, ймовірно, розвідувальні на південному заході від Запоріжжя, на сході Дніпропетровщини та на півдні Донеччини. Залучено засоби для збиття.

20:32, 28 грудня

Відбій загрози застосування балістичного озброєння.

20:18, 28 грудня

Загроза застосування балістичного озброєння зі східного напрямку.

20:04, 28 грудня

БпЛА на Запоріжжя з півдня.

19:48, 28 грудня

БпЛА із заходу Донеччини на Дніпропетровщину.