Если в Вашей области объявили воздушную тревогу – призываем немедленно пройти в укрытие. Для каких областей есть угроза – сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные Силы.

Для каких областей есть угроза атаки?

Где в Украине объявлена воздушная тревога: смотрите на карте

20:45, 28 декабря

Пуски КАБ в Донецкую область.

20:41, 28 декабря

Пуски КАБ на восток Днепропетровщины.

20:40, 28 декабря

Днепропетровская область (Синельниковский район) – угроза применения авиационных средств поражения.

20:34, 28 декабря

Вражеские БпЛА, вероятно, разведывательные на юго-западе от Запорожья, на востоке Днепропетровщины и на юге Донецкой области. Привлечены средства для сбивания.

20:32, 28 декабря

Отбой угрозы применения баллистического вооружения.

20:18, 28 декабря

Угроза применения баллистического вооружения с восточного направления.

20:04, 28 декабря

БпЛА на Запорожье с юга.

19:48, 28 декабря

БпЛА с запада Донецкой области на Днепропетровщину.