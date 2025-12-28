Бывший британский военный и украинский морской пехотинец Шон Пиннер объяснил 24 Каналу, что Россия по своей природе остается империалистическим государством, которое стремится захватить Киев, а затем двигаться в Польшу и Молдову.
Готов ли Путин к настоящему миру в Украине?
"Я был в окопах во время Минских соглашений и писал, как нас ограничивали в количестве оружия и боеприпасов на контрольных пунктах, тогда как россияне и сепаратисты открывали огонь, когда им хотелось. Я видел, как Россия в течение всех этих лет нарушала соглашения и перемирие", – объяснил Пиннер.
Будапештский меморандум был юридической рамкой, но Россия его нарушила. Путин устанавливает перемирие только тогда, когда ему это выгодно – например, во время майских парадов из-за страха перед украинскими ударами, но отказывается от перемирия на Рождество, чтобы не дать Украине возможности перегруппироваться.
Он не хочет мира. Я бы сравнил это с рабовладельцем, который просто хочет вернуть своих рабов. Россияне продолжат наступать,
– подчеркнул Пиннер.
Даже при прекращении огня Путин будет использовать тайные подразделения для установления марионеточной власти в Украине.
"Зеленский разоблачил его блеф предложением провести выборы – после этого Россия вдруг перестала их требовать, так же как и отклонила предложение о взаимном выходе из Донбасса, потому что им нужен Киев, и это не изменится", – подчеркнул Пиннер.
Что еще известно о российских атаках в Украине?
- Россия 27 декабря дважды нанесла удары по Полтавской области, поразив энергетический объект. В результате атак пострадавших нет, энергетики устраняют повреждения.
- Российский дрон-камикадзе повредил ледовую арену в Белой Церкви, разрушив потолок и освещение. В результате обстрела пострадали пять человек.
- Также Россия осуществила комбинированную атаку на Киев, в результате которой был поврежден корпус одного из министерств – выбиты окна и поврежден фасад.