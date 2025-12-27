Речь идет об админздании Минобразования. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Юлию Свириденко и заместителя министра образования Андрея Витренко.

Какие последствия атаки на корпус Минобразования?

Витренко отметил, что в результате атаки на Киев было повреждено одно из административных зданий Министерства образования и науки Украины.

Среди работников министерства и посетителей пострадавших нет. Сейчас на месте происшествия работают аварийно-спасательные службы, продолжается разбор завалов и ликвидация последствий попадания.

По словам заместителя министра, Минобразования уже принимает все необходимые организационные меры для обеспечения непрерывности выполнения своих ключевых функций в условиях временного ограничения доступа к поврежденному зданию.



Последствия атаки на админздание Минобразования / Фото из соцсетей Витренко

Спасибо Вооруженным Силам Украины, Воздушным Силам, Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, полиции и всем службам, которые этой ночью защищали наше небо и оперативно реагировали на последствия атаки,

– написал Витренко.

Он отметил, что, несмотря на систематические попытки России дестабилизировать деятельность государственных институтов, Министерство образования и науки Украины работает в штатном режиме и продолжает выполнять задачи по поддержке образовательного процесса, развития науки и углубления международного сотрудничества.

Российская атака на Киев: коротко о последствиях