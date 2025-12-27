Йдеться про адмінбудівлю Міносвіти. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прем'єр-міністрку Юлію Свириденко та заступника міністра освіти Андрія Вітренка.
Які наслідки атаки на корпус Міносвіти?
Вітренко зазначив, що внаслідок атаки на Київ було пошкоджено одну з адміністративних будівель Міністерства освіти і науки України.
Серед працівників міністерства та відвідувачів постраждалих немає. Наразі на місці події працюють аварійно-рятувальні служби, триває розбір завалів та ліквідація наслідків влучання.
За словами заступника міністра, Міносвіти вже вживає всіх необхідних організаційних заходів для забезпечення безперервності виконання своїх ключових функцій в умовах тимчасового обмеження доступу до пошкодженої будівлі.
Наслідки атаки на адмінбудівлю Міносвіти / Фото з соцмереж Вітренка
Дякуємо Збройним Силам України, Повітряним Силам, Державній службі з надзвичайних ситуацій, поліції та всім службам, які цієї ночі захищали наше небо та оперативно реагували на наслідки атаки,
– написав Вітренко.
Він зауважив, що, попри систематичні спроби Росії дестабілізувати діяльність державних інституцій, Міністерство освіти і науки України працює в штатному режимі та продовжує виконувати завдання з підтримки освітнього процесу, розвитку науки та поглиблення міжнародної співпраці.
Російська атака на Київ: коротко про наслідки
Внаслідок атаки на Київ одна людина загинула, ще 30 постраждали, 10 з них перебувають у лікарнях.
У місті є перебої з тепло- та енергопостачанням. Без централізованого теплопостачання залишились 4 000 житлових будинків, 187 дитсадків, 138 шкіл, 22 установи соціальної сфери. Енергетики та комунальники працюють над відновленням.
За даними Повітряних сил, у ніч на 27 грудня Росія запустила на Україну 559 засобів повітряного нападу, серед них 40 ракет та 519 дронів різних типів. Українська протиповітряна оборона змогла збити 503 ворожих цілі.