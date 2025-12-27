Про це інформує 24 Канал з посиланням на Київську міську держадміністрацію.

Дивіться також Росіяни влучили у гуртожиток НАУ в Києві

Яка якість повітря у Києві після атак?

За даними КМДА, станом на ранок 27 грудня рівень забрудненості повітря в Києві оцінюється як низький. Зазначається, що запах горілого може відчуватися навіть за низьких основних показників забруднення. Це пов'язано з локальними пожежами або з напрямком вітру.

Після вибухів запах диму часто відчувається неподалік місць влучань або там, куди його приносить вітер,

– йдеться в повідомлені.

Крім того, зауважують в КМДА, вітер може розсіювати шкідливі речовини або піднімати їх над поверхнею землі. Через це станції моніторингу іноді показують менше забруднення, ніж відчувають люди.

У разі появи запаху диму киянам рекомендують зачиняти вікна, за можливості обмежити перебування на вулиці та пити більше води.

Слідкувати за поточним станом якості повітря можна за посиланням на Департамент захисту довкілля та в застосунку Київ Цифровий.

Які ще наслідки обстрілу столиці?