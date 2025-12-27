У Києві – екстрені відключення світла. Тобто, це вимкнення електроенергії поза графіком, передає 24 Канал.

Дивіться також Внаслідок масованої атаки у Києві змінили роботу деякого громадського транспорту

Що відомо про відключення світла у Києві?

У застосунку "Київ Цифровий" українцям пояснили, що графіки стабілізаційних відключень тимчасово не діють. У столиці запроваджено екстрені відключення, тому що треба терміново допомогти енергосистемі.

Попередження у застосунку "Київ Цифровий" / Скриншот

Тим часом у ДТЕК уточнили, що екстрені відключення запровадили на лівому березі Києва.

Мер міста Віталій Кличко підтвердив, що електрики немає в частині районів лівого берега. Також, за його словами, без теплопостачання наразі майже третина столиці.

Зауважимо, що упродовж ночі та ранку росіяни обстрілювали Київ та область ракетами і дронами. Влада повідомляє про кількох постраждалих.

У Солом'янському районі окупанти вдарили по гуртожитку одного з вищих навчальних закладів на рівні 9-го поверху.

У Дарницькому районі влучання – в 24-поверховий житловий будинок. За іншою адресою горять будинки в приватному секторі.

У Дніпровському районі пошкодження 18-поверхового житлового будинку на рівні 4 поверху.

У Деснянському районі пошкоджено 9-поверхівку на рівні першого поверху.

Попередньо у Шевченківському районі пожежа на 10 поверсі житлового будинку.

У Київській області теж є постраждалі та руйнування. У ДСНС повідомили, що ворог завдав ударів по промислових та житлових об'єктах. Під вогнем опинилися Вишгородський, Бориспільський, Білоцерківський, Бучанський та Обухівський райони. Під час ракетної атаки на Вишгородщині одна людина опинилася під завалами зруйнованого будинку, яку дістали і передали медикам.