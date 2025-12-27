Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на мера Києва Віталія Кличка.

Які наслідки атаки на Київ 27 грудня?

Уночі та вранці 27 грудня у Києві лунали вибухи через чергову російську атаку. Після ракетно-дронових ударів у щонайменше трьох районах столиці фіксують наслідки обстрілів.

Як повідомив Віталій Кличко, станом на 07:32 відомо про п'ятьох постраждалих внаслідок ворожих атак. Чотирьох з них госпіталізували.

У Голосіївському районі столиці сталась пожежа. За попередніми даними, там зайнялась СТО.

Також наслідки атаки є в Оболонському районі та Деснянському районах. Там сталось падіння уламків у дачному кооперативі та на відкритій місцевості.

Ліквідація наслідків у Києві / Фото ДСНС

Мер Києва запевнив, що всі служби працюють на місцях обстрілів.

Де ще є наслідки ударів ворога?