Вранці "Київпастранс" попередив, що у зв'язку з тимчасовою відсутністю напруги в контактній мережі зупинили або змінили рух окремих видів громадського транспорту, передає 24 Канал.
Дивіться також "Є обережний оптимізм": військовий розкрив готовність ППО України до атак у 2026 році
Як змінили роботу громадського транспорту?
Так, призупинено роботу трамваїв № 5.
Організовано рух автобусів № 4т Милославська – станція Райдужна.
Трамваї № №28,27,33,35 курсують до бульвару Воскресенський.
Організовано рух автобусів:
- № 28т вулиця Милославська – Дарницька площа;
- № 50тр вулиця Милославська – Дарницька площа;
- № 30к вулиця Милославська – станція метро "Почайна";
Організовано рух тролейбусів:
- № 30 станція метро "Почайна" – вулиця Кадетський Гай;
- № 31 станція метро "Почайна" – станція метро "Лук'янівська";
- № 50 станція метро "Либідська" – Дарницька площа;
- № 47 станція метро "Мінська" – вулиця Архипенка – станція метро "Почайна";
- № 31к Радунська – станція метро "Почайна",
- № 37тр, № 37а вулиця Радунська – станція метро "Лісова".
Що відомо про чергову атаку на столицю?
У ніч проти 27 грудня росіяни завдали комбінованого удару по місту. У декількох районах Києва внаслідок обстрілу виникли пожежі.
Зокрема, у Голосіївському районі падіння БпЛА спричинило пожежу трьох авто на території СТО.
В Оболонському районі сталася пожежа у триповерховому приватному житлового будинку.
У Дарницькому районі пожежа виникла у приватному двоповерховому житловому будинку.
Мер міста повідомляв про кількох постраждалих.