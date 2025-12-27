Утром "Киевпастранс" предупредил, что в связи с временным отсутствием напряжения в контактной сети остановили или изменили движение отдельных видов общественного транспорта, передает 24 Канал.

Как изменили работу общественного транспорта?

Так, приостановлена работа трамваев № 5.

Организовано движение автобусов № 4т Милославская – станция Радужная.

Трамваи № №28,27,33,33 35 курсируют до бульвара Воскресенский.

Организовано движение автобусов:

  • № 28т улица Милославская – Дарницкая площадь;
  • № 50тр улица Милославская – Дарницкая площадь;
  • № 30к улица Милославская – станция метро "Почайна";

Организовано движение троллейбусов:

  • № 30 станция метро "Почайна" – улица Кадетский Гай;
  • № 31 станция метро "Почайна" – станция метро "Лукьяновская";
  • № 50 станция метро "Лыбедская" – Дарницкая площадь;
  • № 47 станция метро "Минская" – улица Архипенко – станция метро "Почайна";
  • № 31к Радунская – станция метро "Почайна",
  • № 37тр, № 37а улица Радунская – станция метро "Лесная".

Что известно об очередной атаке на столицу?

  • В ночь на 27 декабря россияне нанесли комбинированный удар по городу. В нескольких районах Киева в результате обстрела возникли пожары.
  • В частности, в Голосеевском районе падение БпЛА вызвало пожар трех авто на территории СТО.
  • В Оболонском районе произошел пожар в трехэтажном частном жилом доме.
  • В Дарницком районе пожар возник в частном двухэтажном жилом доме.
  • Мэр города сообщал о нескольких пострадавших.