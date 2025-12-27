Утром "Киевпастранс" предупредил, что в связи с временным отсутствием напряжения в контактной сети остановили или изменили движение отдельных видов общественного транспорта, передает 24 Канал.
Как изменили работу общественного транспорта?
Так, приостановлена работа трамваев № 5.
Организовано движение автобусов № 4т Милославская – станция Радужная.
Трамваи № №28,27,33,33 35 курсируют до бульвара Воскресенский.
Организовано движение автобусов:
- № 28т улица Милославская – Дарницкая площадь;
- № 50тр улица Милославская – Дарницкая площадь;
- № 30к улица Милославская – станция метро "Почайна";
Организовано движение троллейбусов:
- № 30 станция метро "Почайна" – улица Кадетский Гай;
- № 31 станция метро "Почайна" – станция метро "Лукьяновская";
- № 50 станция метро "Лыбедская" – Дарницкая площадь;
- № 47 станция метро "Минская" – улица Архипенко – станция метро "Почайна";
- № 31к Радунская – станция метро "Почайна",
- № 37тр, № 37а улица Радунская – станция метро "Лесная".
Что известно об очередной атаке на столицу?
- В ночь на 27 декабря россияне нанесли комбинированный удар по городу. В нескольких районах Киева в результате обстрела возникли пожары.
- В частности, в Голосеевском районе падение БпЛА вызвало пожар трех авто на территории СТО.
- В Оболонском районе произошел пожар в трехэтажном частном жилом доме.
- В Дарницком районе пожар возник в частном двухэтажном жилом доме.
- Мэр города сообщал о нескольких пострадавших.