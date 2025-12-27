Об этом информирует 24 Канал. Корреспонденты сообщают о проблемах со светом после взрывов.

Что известно об атаке на Киев?

Тревогу в Киеве объявили в 1:27, уже через несколько минут раздались взрывы.

Информацию о ударе подтвердил и мэр города Виталий Кличко.

Работают силы ПВО. Оставайтесь в укрытиях!,

– говорится в его сообщении.

Перед этим в Воздушных силах предупреждали о пусках скоростных целей на столицу.

Отметим, что мониторы писали о взлете стратегической авиации с баз на Дальнем Востоке России. Была информация и о возможных пусках "Калибров" из акватории Черного моря.

Каковы последствия предыдущих обстрелов Киева?