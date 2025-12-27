Об угрозе боевого вылета пишут мониторы, передает 24 Канал.

Какая есть опасность из-за взлета Ту-95?

В 23:44 самолеты стратегической авиации поднялись в воздух.

Они, вероятно, взлетели с баз на Дальнем Востоке России, и некоторое время могут маневрировать в небе. Потенциальная цель – осуществление боевых задач в ночной или утренний период.

Впоследствии мониторы уточнили информацию по состоянию на 00:40. Они зафиксировали вылет 6 – 7 самолетов стратегической авиации. Также наблюдается нетипичная активность, данные по которой сейчас уточняются.

Время выхода в первые районы возможных пусков – ориентировочно с 5:30.

Заметим, что на Рождество российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС в сопровождении истребителей Су-33 летели над акваторией Норвежского моря в сторону Великобритании.

