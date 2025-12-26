Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на главу Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко.

Что известно о БпЛА над Киевом?

Вечером в пятницу, 26 декабря, много мониторинговых ресурсов заявили о беспилотнике над столицей, но воздушной тревоги на тот момент не было.

Фиксируется цель над городом. Пожалуйста, будьте в укрытиях,

– подтвердил Ткаченко.

Впрочем, вскоре он заявил, что над столицей нет вражеских целей.