Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель Василий Пехньо, отметив, что Россия все чаще начала работать против украинской логистики. Именно с этого идут регулярные атаки по мостам в Одесской области; по железной дороге; по локомотивным депо и т.д.

Что задумали в России?

По словам Пехньо, Россия пытается усложнить поставки ресурсов на фронт. Фактически Украина имеет несколько путей сообщений со странами НАТО. А основным партнером, через которого идут поставки, является Польша. Враг начал значительно активнее работать именно на этом направлении. Показательными здесь являются удары по Ковелю на Волыни.

Польша – наш главный логистический хаб. Поэтому сейчас идут атаки там по железной дороге. Завтра это даже могут быть автомобильные дороги. Беларусь уже позволяет обходить нашу систему ПВО, чтобы россияне могли прямой наводкой бить "Шахедами",

– сказал Пехньо.

Обратите внимание! На белорусских жилых домах размещают антенны и другое оборудование, которое помогает наводить "Шахеды". Зеленский уже обсуждал этот вопрос на Ставке. Также уже была информация, что Россия использовала данные с китайских спутников, чтобы потом бить по украинской энергетике.

Все это происходит на фоне некоторых успехов врага на фронте. Однако это не более чем тактические успехи. В общем враг вязнет на фронте и не имеет возможностей пробить оборону. Не зря командир Третьего корпуса Андрей Билецкий говорил, что враг приближается к стратегическому тупику. Они не имеют возможностей еще долго нести столь значительные потери и вести такую масштабную кампанию.

Поэтому враг системно работает над тем, чтобы посеять недоверие среди украинцев. Они хотят сделать так, чтобы мы все как можно быстрее согласились на переговоры. Именно поэтому в последнее время случился ряд различных циничных атак со стороны врага.

Можно вспомнить за прорыв в Грабовском, где враг, бесспорно, воспользовался ошибками. Россияне сделали это не для того, чтобы организовать плацдарм для наступления. Это должно было посеять ощущение угрозы и неуверенности, чтобы украинцы обвиняли всех и теряли доверие к власти и военным. То же самое с масштабными ударами по Одессе; с атаками по железной дороге; по мостам и энергетике.

Это растягивает наши возможности и управленческие резервы, когда одновременно нужно восстанавливать энергетику, ремонтировать мосты, обеспечивать Одесскую область питьевой водой. А еще надо коммуницировать с людьми. И каким бы прекрасным менеджером ты бы не был, подготовиться к этому не удастся. Все это направлено на то, чтобы украинец начал соглашаться с капитуляционными требованиями России,

– отметил Пехньо.

Проблемы России из-за войны: коротко