Минус 840 оккупантов и их ПВО: потери России по состоянию на 26 декабря

В целом войска страны террористки уменьшились уже на 1 202 070 бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Какие потери России?
С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла:
- личного состава – около 1 202 070 (+840) человек;
- танков – 11 459 (+3);
- боевых бронированных машин – 23 804 (+3);
- артиллерийских систем – 35 509 (+74);
- РСЗВ – 1 579 (+0);
- средств ПВО – 1 264 (+1);
- самолетов – 434 (+0);
- вертолетов – 347 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 95 334 (+537);
- крылатых ракет – 4 107 (+0);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 71 454 (+180);
- специальной техники – 4 029 (+0).
Потери России по состоянию на 26 декабря / Инфографика Генштаба
Другие потери врага
Недавно россияне заявили о поражении военно-транспортного самолета Ан-26 в Крыму. Говорят, что в результате удара якобы есть погибшие и пострадавшие среди экипажа.
По последним данным ВСУ также нанесли удар по российскому военному аэродрому в Адыгее и поразили ремонтное подразделение в Донецкой области.
Кроме того, дальнобойные дроны СБУ атаковали нефтяные резервуары в порту Темрюк и вызвали возгорание на Оренбургском газоперерабатывающем заводе.