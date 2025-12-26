укррус
24 Канал Новости Украины Минус 840 оккупантов и их ПВО: потери России по состоянию на 26 декабря
Минус 840 оккупантов и их ПВО: потери России по состоянию на 26 декабря

София Рожик
Основные тезисы
  • За последние сутки ВСУ ликвидировали 840 российских оккупантов.
  • С начала вторжения Россия потеряла 1 202 070 личного состава, 11 459 танков и 23 804 боевых бронированных машин.
потери России по состоянию на 26 декабря - 24 Канал
Потери России / Фото Генштаба

Россия продолжает свои атаки на фронте, поэтому неустанно теряет свою армию. За последние сутки ВСУ ликвидировали еще 840 оккупантов.

В целом войска страны террористки уменьшились уже на 1 202 070 бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Какие потери России?

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла:

  • личного состава – около 1 202 070 (+840) человек;
  • танков – 11 459 (+3);
  • боевых бронированных машин – 23 804 (+3);
  • артиллерийских систем – 35 509 (+74);
  • РСЗВ – 1 579 (+0);
  • средств ПВО – 1 264 (+1);
  • самолетов – 434 (+0);
  • вертолетов – 347 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 95 334 (+537);
  • крылатых ракет – 4 107 (+0);
  • кораблей/катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 2 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 71 454 (+180);
  • специальной техники – 4 029 (+0).

Потери России по состоянию на 26 декабря / Инфографика Генштаба

