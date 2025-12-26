укррус
24 Канал Новини України Мінус 840 окупантів та їхня ППО: втрати Росії станом на 26 грудня
Мінус 840 окупантів та їхня ППО: втрати Росії станом на 26 грудня

Софія Рожик
Основні тези
  • За останню добу ЗСУ ліквідували 840 російських окупантів.
  • З початку вторгнення Росія втратила 1 202 070 особового складу, 11 459 танків і 23 804 бойових броньованих машин.
втрати Росії станом на 26 грудня - 24 Канал
Втрати Росії / Фото Генштабу

Росія продовжує свої атаки на фронті, тому невпинно втрачає свою армію. За останню добу ЗСУ ліквідували ще 840 окупантів.

Загалом війська країни терористки зменшилися уже на 1 202 070 бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Які втрати Росії?

З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила:

  • особового складу – близько 1 202 070 (+840) осіб;
  • танків – 11 459 (+3);
  • бойових броньованих машин – 23 804 (+3);
  • артилерійських систем – 35 509 (+74);
  • РСЗВ – 1 579 (+0);
  • засобів ППО – 1 264 (+1);
  • літаків – 434 (+0);
  • гелікоптерів – 347 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 95 334 (+537);
  • крилатих ракет – 4 107 (+0);
  • кораблів/катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 2 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 71 454 (+180);
  • спеціальної техніки – 4 029 (+0).

Втрати Росії станом на 26 грудня / Інфографіка Генштабу

