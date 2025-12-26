Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач Василь Пехньо, зауваживши, що Росія все частіше почала працювати проти української логістики. Саме з цього йдуть регулярні атаки по мостах на Одещині; по залізниці; по локомотивних депо тощо.

Що задумали в Росії?

За словами Пехньо, Росія намагається ускладнити постачання ресурсів на фронт. Фактично Україна має кілька шляхів сполучень з країнами НАТО. А основним партнером, через якого йде постачання, – Польща. Ворог почав значно активніше працювати саме на цьому напрямку. Показовими тут є удари по Ковелю на Волині.

Польща – наш головний логістичний хаб. Тому зараз йдуть атаки там по залізниці. Завтра це навіть можуть бути автомобільні дороги. Білорусь вже дозволяє обходити нашу систему ППО, щоб росіяни могли прямою наводкою бити "Шахедами",

– сказав Пехньо.

Зверніть увагу! На білоруських житлових будинках розміщують антени та інше обладнання, яке допомагає наводити "Шахеди". Зеленський вже обговорював це питання на Ставці. Також вже була інформація, що Росія використовувала дані з китайських супутників, щоб потім бити по українській енергетиці.

Все це відбувається на тлі деяких успіхів ворога на фронті. Однак це не більш ніж тактичні успіхи. Загалом ворог в'язне на фронті та не має можливостей пробити оборону. Не дарма командир Третього корпусу Андрій Білецький говорив, що ворог наближається до стратегічного глухого кута. Вони не мають можливостей ще довго нести аж настільки значні втрати та вести таку масштабну кампанію.

Тому ворог системно працює над тим, аби посіяти недовіру серед українців. Вони хочуть зробити так, аби ми усі якнайшвидше погодилися на переговори. Саме тому упродовж останнього часу сталася низка різних цинічних атак з боку ворога.

Можна згадати за прорив у Грабовському, де ворог, безперечно, скористався помилками. Росіяни зробили це не для того, аби організувати плацдарм для наступу. Це мало посіяти відчуття загрози та невпевненості, щоб українці звинувачували усіх та втрачали довіру до влади і військових. Те саме з масштабними ударами по Одесі; з атаками по залізниці; по мостах та енергетиці.

Це розтягує наші можливості та управлінські резерви, коли водночас потрібно відновлювати енергетику, ремонтувати мости, забезпечувати Одещину питною водою. А ще треба комунікувати з людьми. І яким би прекрасним менеджером ти б не був, підготуватися до цього не вдасться. Все це спрямовано на те, аби українець почав погоджуватися з капітуляційними вимогами Росії,

– зазначив Пехньо.

Проблеми Росії через війну: коротко