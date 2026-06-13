Про успішну операцію повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді.

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Що відомо про ураження?

Атака на промисловий об'єкт – завод з виробництва діоксиду титану, який функціонує під контролем структури "Русский титан" – призвела до масштабної пожежі.

Виробництво призупинено,

– написав "Мадяр".

У місцевих пабліках повідомляють про серію з 23 вибухів та значні пошкодження цехів, а також евакуацію персоналу. Інформація про масштаби руйнувань і наслідки уточнюється.

Удар по "Кримському Титану": дивіться відео зі сторінки "Мадяра"

Доідка. Завод у Армянську спеціалізується на виробництві діоксиду титану для лакофарбової, пластмасової, гумової та паперової промисловості. Підприємство було одним із найбільших виробників такої продукції у Східній Європ



Через використання токсичних хімікатів і проблеми з відходами він неодноразово спричиняв екологічні ризики для півночі Криму та частини Херсонщини, а після окупації півострова також використовується в інтересах російської промисловості.