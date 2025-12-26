Об этой проблеме Зеленский говорил с военными на ставке. Об этом Зеленский рассказал во время общения с журналистами, передает 24 Канал.

Смотрите также Атака по Украине на Рождество: было попадание баллистической ракеты и 26 БпЛА

Как Зеленский прокомментировал атаки по железной дороге на западе страны?

По словам Зеленского, россияне знают о рубежах украинских перехватчиков и пытаются их обойти.

Это им удается в частности благодаря Беларуси – и территориально и технически. Об этом президент Украины говорил на ставке с военными, которая была целиком посвящена дронам и линиям защиты.

Это серьезный вопрос. Я поставил все задачи на следующую ставку, будут ответы,

– заверил Зеленский.

Что известно об обстрелах западных областей?