Как отработала ПВО?

С 18:00 25 декабря россияне атаковали Украину одной баллистической ракетой Искандер-М из Крыма и 99 ударными БПЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов.

Беспилотники летели из направлений: Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск, Гвардейское. Примерно 60 из них были "Шахедами".

Атаку отражала авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы.

Предварительно, по состоянию на 9:00 26 декабря ПВО сбила/подавила 73 БпЛА на севере, юге и востоке страны.

К сожалению, есть попадание баллистической ракеты и 26 беспилотников на 16 локациях.

Какие последствия последних атак?