Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство развития общин и территорий Украины.
Читайте также Вблизи Ковеля на Волыни прогремели взрывы: там фиксировали вражеский дрон
Какие последствия атаки на Волыни?
На Волыни россияне повредили локомотив и грузовой вагон. Также взрывной волной выбиты окна цеха локомотивного депо.
Сейчас работники Укрзализныци ликвидируют последствия атаки.
Несмотря на целенаправленный российский террор, логистическая система Украины продолжает работу,
– написал министр развития общин Алексей Кулеба.
Председатель Ковельской районной администрации Ольга Черен также подтвердила, что в результате удара в районе фиксируют повреждения объекта критической инфраструктуры.
Под ударом оказался объект Львовской железной дороги / Фото: Министерство развития общин
Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграмм-канале.
Враг бьет по Украине: последние новости
В ночь на 26 декабря оккупанты обстреливали Одесскую область. В результате атаки есть новые повреждения на объектах энергетической и портовой инфраструктуры. Возникли пожары, повреждены административные здания, оборудование, техника.
Всего в течение ночи россияне атаковали Украину одной баллистической ракетой Искандер-М из Крыма и 99 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов.
В Киевской области вечером 25 декабря также раздавались взрывы. В регионе были зафиксированы вражеские беспилотники, по которым работали силы ПВО.