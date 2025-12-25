Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на оперативный штаб Краснодарского края России и пропагандистское издание "РИА Новости".
Смотрите также Под ударом была, в частности, Москва: ночью на Россию летело более 140 дронов
Какие последствия атаки дронов на Россию?
Город Темрюк на Кубани в ночь на четверг, 25 декабря, атаковали беспилотники. Согласно обнародованной информации, в результате подобного удара произошло возгорание по меньшей мере двух резервуаров с нефтепродуктами.
Общая площадь пожара составляет около 2 тысяч квадратных метров. Для тушения задействовано 70 человек и 18 единиц техники, в том числе сотрудники ГУ МЧС России по Краснодарскому краю,
– говорится в сообщении оперштаба.
Спутники NASAfirms, как отмечается, также фиксируют пожар на территории порта. По предварительным данным, пострадавших из-за атаки нет. В то же время сообщают, что на месте поражения сейчас работают экстренные службы.
Взрывы в российском Темрюке: смотрите видео
Отметим, что в краснодарском аэропорту по состоянию на 23:44 24 декабря вводили дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных бортов. Такое ограничение сняли ориентировочно в 05:40 25 декабря.
Что дроны атаковали ранее?
Ранее нанесли удары по нескольким вражеским объектам. Это в частности завод синтетического каучука, место хранения и обслуживания безэкипажных катеров и ряд объектов логистического обеспечения и ПВО.
Также около 10 взрывов прозвучало прошлой ночью в Тульской области. Впоследствии губернатор подтвердил атаку и сообщил о пожаре. Предположительно, был атакован "Ефремовский завод синтетического каучука".
Еще раньше неизвестные БпЛА атаковали химзавод "Ставролен" в городе Буденновск, Ставропольского края. Над городом было слышно около 10 громких взрывов, а на горизонте видны яркие огненные вспышки.