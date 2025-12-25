Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на оперативный штаб Краснодарского края России и пропагандистское издание "РИА Новости".

Какие последствия атаки дронов на Россию?

Город Темрюк на Кубани в ночь на четверг, 25 декабря, атаковали беспилотники. Согласно обнародованной информации, в результате подобного удара произошло возгорание по меньшей мере двух резервуаров с нефтепродуктами.

Общая площадь пожара составляет около 2 тысяч квадратных метров. Для тушения задействовано 70 человек и 18 единиц техники, в том числе сотрудники ГУ МЧС России по Краснодарскому краю,

– говорится в сообщении оперштаба.

Спутники NASAfirms, как отмечается, также фиксируют пожар на территории порта. По предварительным данным, пострадавших из-за атаки нет. В то же время сообщают, что на месте поражения сейчас работают экстренные службы.

Взрывы в российском Темрюке: смотрите видео

Отметим, что в краснодарском аэропорту по состоянию на 23:44 24 декабря вводили дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных бортов. Такое ограничение сняли ориентировочно в 05:40 25 декабря.

Что дроны атаковали ранее?