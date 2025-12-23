Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Exilenova+.

Что известно об атаке БпЛА на Россию?

В ночь на 23 декабря неизвестные БпЛА атаковали химзавод "Ставролен" в городе Буденновск, Ставропольского края. Над городом было слышно около 10 громких взрывов, а на горизонте видны яркие огненные вспышки. В результате обстрела нефтехимическое предприятие загорелось.

Местные сообщают, что взрывы начались около 20:00 и продолжаются до сих пор.

Известно, что один из беспилотников упал прямо посреди жилых пятиэтажек. Местные паблики утверждают, что системы российской ПВО работают якобы по украинским БпЛА.

Сейчас информация о последствиях атаки, масштабы повреждений и пострадавших уточняется.

В результате попадания дронов вспыхнул пожар: смотрите видео

Дроны атакуют химзавод "Ставролен": смотрите видео

Где еще недавно слышали взрывы россияне?