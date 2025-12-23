Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Exilenova+.
Что известно об атаке БпЛА на Россию?
В ночь на 23 декабря неизвестные БпЛА атаковали химзавод "Ставролен" в городе Буденновск, Ставропольского края. Над городом было слышно около 10 громких взрывов, а на горизонте видны яркие огненные вспышки. В результате обстрела нефтехимическое предприятие загорелось.
Местные сообщают, что взрывы начались около 20:00 и продолжаются до сих пор.
Известно, что один из беспилотников упал прямо посреди жилых пятиэтажек. Местные паблики утверждают, что системы российской ПВО работают якобы по украинским БпЛА.
Сейчас информация о последствиях атаки, масштабы повреждений и пострадавших уточняется.
В результате попадания дронов вспыхнул пожар: смотрите видео
Дроны атакуют химзавод "Ставролен": смотрите видео
Где еще недавно слышали взрывы россияне?
Вечером 21 декабря неизвестные дроны атаковали порт Тамань в Краснодарском крае. В результате атаки был поврежден трубопровод на одном из терминалов морского порта Тамань. Также якобы повреждены два судна на двух причалах.
После взрывов произошло возгорание на одном из объектов. Оно охватило площадь около 100 квадратных метров.
Более 5 тысяч россиян остались без света в результате атаки на подстанции в Ростовской и Курской областях. Также там нет водоснабжения и теплоснабжения.