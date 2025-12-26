Про це пише 24 Канал із посиланням на очільника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка.

Дивіться також Окупанти тероризують Україну дронами, над Києвом фіксують БпЛА: де є небезпека удару

Що відомо про БпЛА над Києвом?

Увечері у п'ятницю, 26 грудня, багато моніторингових ресурсів заявили про безпілотник над столицею, але повітряної тривоги на той момент не було.

Фіксується ціль над містом. Будь ласка, будьте в укриттях,

– підтвердив Ткаченко.

Втім, невдовзі він заявив, що над столицею немає ворожих цілей.