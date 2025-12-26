Як розповіла кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко, упродовж минулої доби ворог обстрілював Куп'янщину. Наразі відомо про постраждалого 63-річного чоловіка. Медики надали йому допомогу.
До теми "Били, били та били": наслідки цинічної атаки РФ на передмістя Харкова
Що відомо про обстріли Харківщини?
За словами Черненко, під обстріл окупантів потрапив приватний будинок в селі Пристін. Також ворог пошкодив будівлю бібліотеки в селі Верхня Самара. В селищі Орілька під удар потрапили електромережі.
Упродовж останнього часу ворог здебільшого бив по енергетичних об'єктах на Харківщині. Ремонтники досі працюють, аби ліквідувати наслідки ворожих атак.
Відновлювальні роботи тривають. Таке інформаційне мовчання насамперед зумовлене безпекою ремонтників. Про це багато говорити не можемо,
– зазначила Черненко.
Ситуація на Харківщині: коротко
- 26 грудня російські окупанти вдарили по Харкову КАБами. Була інформація про прильоти у Шевченківському районі міста. Зокрема один з КАБів вдарив по одній з найактивніших доріг Харкова. Наразі відомо про 2 загиблих та 6 поранених.
- 24 грудня Росія завдала низку ударів по ТЕЦ у передмісті Харкова. Через це в деяких районах міста тимчасово обмежили теплопостачання та призупинили подачу гарячої води.
- Ввечері 23 грудня ворог також бив дронами по Харкові. Зокрема росіяни вдарили по приватному будинку у Шевченківському районі.