Як розповіла кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко, упродовж минулої доби ворог обстрілював Куп'янщину. Наразі відомо про постраждалого 63-річного чоловіка. Медики надали йому допомогу.

До теми "Били, били та били": наслідки цинічної атаки РФ на передмістя Харкова

Що відомо про обстріли Харківщини?

За словами Черненко, під обстріл окупантів потрапив приватний будинок в селі Пристін. Також ворог пошкодив будівлю бібліотеки в селі Верхня Самара. В селищі Орілька під удар потрапили електромережі.

Упродовж останнього часу ворог здебільшого бив по енергетичних об'єктах на Харківщині. Ремонтники досі працюють, аби ліквідувати наслідки ворожих атак.

Відновлювальні роботи тривають. Таке інформаційне мовчання насамперед зумовлене безпекою ремонтників. Про це багато говорити не можемо,

– зазначила Черненко.

Ситуація на Харківщині: коротко