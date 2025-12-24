Про це пише 24 Канал з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова та Харківську міськраду.

Які наслідки атаки ТЕЦ під Харковом?

За даними Ігоря Терехова, після серії російських ударів по ТЕЦ під Харковом 24 грудня в місті суттєво знизилась напруга. Через це обмежено теплопостачання та призупинено подачу гарячої води у Холодногірському, Новобаварському, Шевченківському та Київському районах.

Там, де це технічно можливо, ми вимушено переходимо на режим "енергоострова", щоб зменшити наслідки для харків'ян,

– додав Терехов.

Також ускладнена робота міського електротранспорту в районах Рогані, ХТЗ, Нової Баварії та Холодної Гори. Водночас, як повідомив мер Харкова, рух метрополітену вже відновили. Фахівці працюють й надалі над стабілізацією ситуації.

Крім того, через пошкодження енергосистеми ввели графіки аварійних відключень. А у вищезазначених районах знижено температуру теплоносія.

Цей крок є необхідним для забезпечення циркуляції води в системі та запобігання розморожуванню мереж,

– пояснили у міськраді Харкова.

Також там запевнили, що після оцінки наслідків ворожих атак аварійні бригади розпочнуть відновлення.

