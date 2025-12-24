У місті впала напруга у мережі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на мера міста Ігоря Терехова, начальника ОВА Олега Синєгубова та Суспільне.

Що відомо про обстріл ТЕЦ поблизу Харкова?

Росія завдала ударів по ТЕЦ у найближчому передмісті Харкова. У місті суттєво впала напруга, що безпосередньо вплинуло на теплопостачання та роботу електротранспорту. Метрополітен вже відновив роботу.

Відомо про 1 жертву та 13 поранених у Харківському районі.

На місці працюють профільні служби.

"Там, де це технічно можливо, ми вимушено переходимо на режим "енергоострова", щоб зменшити наслідки для харківʼян. Через пошкодження енергосистеми також тимчасово ускладнена робота електротранспорту в районах Рогані, ХТЗ, Нової Баварії та Холодної Гори", – зазначив Терехов.

У області діють графіки аварійних відключень.

Повітряна тривога на Харківщині була оголошена ще з 10:10. У самому Харкові та у його передмісті, за повідомленнями Суспільного, пролунало близько 5 вибухів. Місто атакували безпілотниками та ракетами.

Харків був під обстрілом рано вранці