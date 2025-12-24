В городе упало напряжение в сети. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мэра города Игоря Терехова, начальника ОВА Олега Синегубова и Общественное.

Что известно об обстреле ТЭЦ вблизи Харькова?

Россия нанесла удары по ТЭЦ в ближайшем пригороде Харькова. В городе существенно упало напряжение, что непосредственно повлияло на теплоснабжение и работу электротранспорта. Метрополитен уже возобновил работу.

Известно о 1 жертве и 13 раненых в Харьковском районе.

На месте работают профильные службы.

"Там, где это технически возможно, мы вынужденно переходим на режим "энергоострова", чтобы уменьшить последствия для харьковчан. Из-за повреждения энергосистемы также временно затруднена работа электротранспорта в районах Рогани, ХТЗ, Новой Баварии и Холодной Горы", – отметил Терехов.

В области действуют графики аварийных отключений.

Воздушная тревога на Харьковщине была объявлена еще с 10:10. В самом Харькове и в его пригороде, по сообщениям Общественного, прозвучало около 5 взрывов. Город атаковали беспилотниками и ракетами.

Харьков был под обстрелом рано утром