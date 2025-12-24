Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Сумыоблэнерго.
В каких областях введены аварийные отключения света?
Из-за массированного обстрела россиянами украинской энергетики на территории Сумщины снова введены графики аварийных отключений.
По состоянию на 10:32 по указанию НЭК "Укрэнерго" графики почасовых отключений не действуют для 10 очередей.
Также сообщение об отмене 10 очередей и внедрение графиков аварийных отключений появилось и на Полтавской области.
Ограничения будут отменены, как только ситуация стабилизируется.
Какая ситуация со светом сейчас в Украине?
После многочисленных российских атак на украинскую энергетическую инфраструктуру начиная с 23 декабря во всех регионах Украины снова заработали графики почасовых отключений.
Введены графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей.
Свет в областях Украины 24 декабря будут выключать от двух до шести раз в сутки.
Потребители останутся без электроэнергии до 10 часов в сутки.