Про це інформує 24 Канал із посиланням на Сумиобленерго.

У яких областях запроваджено аварійні відключення світла?

Через масований обстріл росіянами української енергетики на території Сумщини знову введені графіки аварійних відключень.

Станом на 10:32 за вказівкою НЕК "Укренерго" графіки погодинних відключень не діють для 10 черг.

Також повідомлення про скасування 10 черг та впровадження графіків аварійних відключень з'явилось і на Полтавщині.

Обмеження будуть скасовані, як тільки ситуація стабілізується.

Яка ситуація зі світлом наразі в Україні?

  • Після численних російських атак на українську енергетичну інфраструктуру починаючи із 23 грудня у всіх регіонах України знову запрацювали графіки погодинних відключень.

  • Запроваджено графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

  • Світло в областях України 24 грудня вимикатимуть від двох до шести разів на добу.

  • Споживачі залишаться без електроенергії до 10 годин на добу.