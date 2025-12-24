Про це інформує 24 Канал із посиланням на Сумиобленерго.
У яких областях запроваджено аварійні відключення світла?
Через масований обстріл росіянами української енергетики на території Сумщини знову введені графіки аварійних відключень.
Станом на 10:32 за вказівкою НЕК "Укренерго" графіки погодинних відключень не діють для 10 черг.
Також повідомлення про скасування 10 черг та впровадження графіків аварійних відключень з'явилось і на Полтавщині.
Обмеження будуть скасовані, як тільки ситуація стабілізується.
Яка ситуація зі світлом наразі в Україні?
Після численних російських атак на українську енергетичну інфраструктуру починаючи із 23 грудня у всіх регіонах України знову запрацювали графіки погодинних відключень.
Запроваджено графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів.
Світло в областях України 24 грудня вимикатимуть від двох до шести разів на добу.
Споживачі залишаться без електроенергії до 10 годин на добу.