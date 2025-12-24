Про це інформує 24 Канал із посиланням на Сумиобленерго.

У яких областях запроваджено аварійні відключення світла?

Через масований обстріл росіянами української енергетики на території Сумщини знову введені графіки аварійних відключень.

Станом на 10:32 за вказівкою НЕК "Укренерго" графіки погодинних відключень не діють для 10 черг.

Також повідомлення про скасування 10 черг та впровадження графіків аварійних відключень з'явилось і на Полтавщині.

Обмеження будуть скасовані, як тільки ситуація стабілізується.

Яка ситуація зі світлом наразі в Україні?