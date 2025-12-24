Про це проінформувало Суспільне. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

Дивіться також Новий терор "Шахедами" розпочався: для яких областей України є загроза

Що відомо про вибухи у Харкові 24 грудня?

Повітряні сили повідомили про загрозу від швидкісної цілі для Харкова о 05:37. Майже одразу після цього місцеві почули серію вибухів.

Через кілька хвилин ситуація повторилася – ще швидкісна ціль полетіла на місто. І знову пролунав вибух.

Повітряна тривога у різних районах Харківської області триває від приблизно 5 ранку. Монітори зауважують у повітряному просторі також БпЛА, але, найімовірніше, мовиться про розвідувальні.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

Де ще лунали вибухи цієї ночі?