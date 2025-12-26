Попередньо удар був завданий по Шевченківському району. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова.

Дивіться також "Все запалало, потім здійнявся густий дим": як харків'яни пережили нічну атаку БпЛА

Що відомо про наслідки удару по Харкову?

Ввечері 26 грудня російські війська вдарили КАБами по Харкову та передмістю. За попередньою інформацією удар завдано по Шевченківському району.

На місці влучання виникла пожежа, відомо про 2 загиблих та 4 поранених, один з них у важкому стані. Працюють рятувальники ДСНС та медики.

Попередньо відомо про ушкодження автомобілів та вікон багатоповерхових та приватних будинків.

Мер міста Ігор Терехов уточнив, що влучання зокрема сталося по одній з найжвавіших трас Харкова. Горять кілька авто, у них були люди.

Якою була атака по Україні на Різдво?