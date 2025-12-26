Предварительно удар был нанесен по Шевченковскому району. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова.
"Все запылало, потом поднялся густой дым": как харьковчане пережили ночную атаку БпЛА
Что известно о последствиях удара по Харькову?
Вечером 26 декабря российские войска ударили КАБами по Харькову и пригороду. По предварительной информации удар нанесен по Шевченковскому району.
На месте попадания возник пожар, известно о 2 погибших и 4 раненых, один из них в тяжелом состоянии. Работают спасатели ГСЧС и медики.
Предварительно известно о повреждении автомобилей и окон многоэтажных и частных домов.
Мэр города Игорь Терехов уточнил, что попадание в частности произошло по одной из самых оживленных трасс Харькова. Горят несколько авто, в них были люди.
Какой была атака по Украине на Рождество?
25 декабря россияне атаковали Украину одной баллистической ракетой Искандер-М из Крыма и 99 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов.
ПВО сбила/подавила 73 БпЛА на севере, юге и востоке страны.
К сожалению, есть попадание баллистической ракеты и 26 беспилотников на 16 локациях.