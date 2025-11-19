Корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко рассказала о последствиях удара по Харькову. Из-за атаки к медикам обратилось 46 человек. Среди пострадавших есть дети – девочки 9 и 13 лет. К счастью, их жизням ничто не угрожает.

Как восстанавливается Харьков после атаки?

К медикам преимущественно обращались люди из-за ушибов, порезов стеклом. Также спасателям пришлось вывести из поврежденной девятиэтажки примерно полсотни людей, которые могли отравиться угарным дымом.

Под атакой оказались, в частности, Основянский и Слободской районы города, которые больше всего пострадали. Однако буквально полгорода слышало, как заходят "Шахеды". Они делали круги над Харьковом, чтобы наше ПВО не смогло их сбить.

Среди тех, кто сегодня пережил атаку, харьковчанин Евгений. Непосредственно под его окна прилетел беспилотник.

Был большой прилет. Падали окна, летели щепки. Все загорелось, потом поднялся густой дым, не было чем дышать. Мы взяли полотенца, смочили их водой для того, можно было дышать. Увидел, что соседку заблокировало дверью и помог открыть их для того, чтобы она вышла на улицу,

– рассказал пострадавший.

Также попадание произошло в супермаркет. Сейчас на месте спасатели разбирают фасад здания, ведь он чрезвычайно поврежден. Сейчас территория возле супермаркета закрыта, чтобы прохожие не получили ранения от разбитого стекла.

В результате атаки также пострадал книжный магазин. Однако его владелец Игорь Зарудко уверяет, что несмотря на повреждения, магазин откроется через несколько часов и будет радовать людей книгами.

Сегодня мы пострадали, у нас частично выбита витрина, второй раз уже. Повреждены светильники внутри, поврежден товар. Еще не знаем, что у нас с электричеством, потому что света нет. В общем случилось чудо, что за 50 метров произошел прилет, а у нас – минимальные потери,

– поделился Игорь.

Несмотря на ужасную ночь, Харьков оживает. Люди максимально убрали стекло, возвращаются в дома, бизнесы пытаются работать – уже продают кофе, продукты, несмотря на отсутствие света.

Кроме того, в городе пострадал наземный электротранспорт, и поэтому произошли изменения в его движении. Также в Харькове сегодня непогода – выпал первый снег, поэтому оперативные восстановительные работы в пострадавших домах особенно важны – чтобы люди не оставались в холоде в своих квартирах.

Сейчас на месте попаданий работают коммунальные службы. Вывозится сгоревший транспорт, ведь более 30 частных автомобилей сгорели дотла из-за действий россиян.

Что известно об атаке на Харьков?