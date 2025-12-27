Про загрозу бойового вильоту пишуть монітори, передає 24 Канал.

Яка є небезпека через зліт Ту-95?

О 23:44 літаки стратегічної авіації піднялися у повітря.

Вони, ймовірно, злетіли з баз на Далекому Сході Росії, і певний час можуть маневрувати в небі. Потенційна ціль – здійснення бойових завдань у нічний або ранковий період.

Згодом монітори уточнили інформацію станом на 00:40. Вони зафіксували виліт 6 – 7 літаків стратегічної авіації. Також спостерігається нетипова активність, дані щодо якої наразі уточнюється.

Час виходу до перших районів можливих пусків – орієнтовно з 5:30.

Зауважимо, що на Різдво російські стратегічні бомбардувальники Ту-95МС у супроводі винищувачів Су-33 летіли над акваторією Норвезького моря в бік Великої Британії.

