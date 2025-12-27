Про загрозу бойового вильоту пишуть монітори, передає 24 Канал.
Яка є небезпека через зліт Ту-95?
О 23:44 літаки стратегічної авіації піднялися у повітря.
Вони, ймовірно, злетіли з баз на Далекому Сході Росії, і певний час можуть маневрувати в небі. Потенційна ціль – здійснення бойових завдань у нічний або ранковий період.
Згодом монітори уточнили інформацію станом на 00:40. Вони зафіксували виліт 6 – 7 літаків стратегічної авіації. Також спостерігається нетипова активність, дані щодо якої наразі уточнюється.
Час виходу до перших районів можливих пусків – орієнтовно з 5:30.
Зауважимо, що на Різдво російські стратегічні бомбардувальники Ту-95МС у супроводі винищувачів Су-33 летіли над акваторією Норвезького моря в бік Великої Британії.
Наслідки пусків ракет з бомбардувальників Ту-95
Ворожі літаки Ту-95 – носії крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55. Саме вони є основними в масованих ракетних ударах по Україні.
Зокрема у ніч проти 6 грудня агресор здійснив комбінований ракетний обстріл об'єктів критичної інфраструктури. Тоді росіяни випустили 34 крилаті ракети типів Х-101, "Іскандер-К" та "Калібр". Запуски відбувалися з території Ростовської області, а також з акваторії Чорного моря.
Упродовж листопада 2025 року сили протиповітряної оборони Сил оборони України перехопили та знищили 51 крилату ракету Х-101. Наймасовіше їх застосування зафіксовано в ніч на 19 листопада – 40 ракет, а також у ніч на 29 листопада – ще 23.