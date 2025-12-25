Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Mirror і збройні сили Польщі.

Що відомо про літаки Ту над Європою на Різдво?

Британська газета The Mirror емоційно розповіла про події.

Літаки НАТО піднялися в повітря, оскільки Путін відправляє бомбардувальники різдвяним рейсом до Великої Британії,

– указало ЗМІ.

Стратегічні ядерні бомбардувальники Ту-95МС разом із винищувачами Су-33 пролітали над Норвезьким морем. Медіа однозначно охарактеризувало інцидент – це спроба розлютити Захід.

Водночас ані британська газета, ані росіяни не зазначили, літаки яких західних країн перехопили "тушки". Втім, окупанти визнали, що все ж бачили літаки НАТО "на певних етапах польоту".

"Дальні бомбардувальники Ту-95МС повітряно-космічних сил Росії здійснили плановий політ у повітряному просторі над нейтральними водами Баренцевого та Норвезького морів. Тривалість польоту становила понад сім годин", – написали росіяни.

Чому для Польщі різдвяна ніч була важкою?

Оперативне командування збройних сил Польщі повідомило, що їхні військові перехопили літак-розвідник уночі 25 грудня.

Незважаючи на святковий період, минула ніч була напруженою для чергових служб повітряної оборони Республіки Польща. Вранці над міжнародними водами Балтійського моря польські винищувачі перехопили, візуально ідентифікували та супроводили з району відповідальності розвідувальний літак Російської Федерації, який виконував політ поблизу кордонів повітряного простору Республіки Польща,

– мовиться в їхньому дописі.

Та був не тільки цей літак, адже вночі зафіксували вторгнення в повітряний простір Польщі об'єктів з боку Білорусі. Радари постійно відстежували політ усіх об'єктів – судячи з усього, це були повітряні кулі, якими перевозять контрабанду. З метою безпеки над Підляським воєводством закривали частину повітряного простору для цивільного повітряного руху.

"Оперативне командування видів збройних сил перебуває в постійному контакті з відповідними службами, здійснює поточний обмін інформацією та передає необхідні дані щодо спостережуваних об'єктів. Відповідні служби займаються їх ідентифікацією та виконують необхідні дії. Загрози безпеці повітряного простору Республіки Польща не виявлено. Ситуація моніториться на постійній основі, а сили і засоби залишаються в постійній готовності для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі", – запевнили військові.

