Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Mirror и вооруженные силы Польши.

Смотрите также Россияне поднимали в небо Ту-95: что это за самолеты и какими ракетами бьют

Что известно о самолетах Ту над Европой на Рождество?

Британская газета The Mirror эмоционально рассказала о событиях.

Самолеты НАТО поднялись в воздух, поскольку Путин отправляет бомбардировщики рождественским рейсом в Великобританию,

– указало СМИ.

Стратегические ядерные бомбардировщики Ту-95МС вместе с истребителями Су-33 пролетали над Норвежским морем. Медиа однозначно охарактеризовало инцидент – это попытка разозлить Запад.

В то же время ни британская газета, ни россияне не отметили, самолеты каких западных стран перехватили "тушки". Впрочем, оккупанты признали, что все же видели самолеты НАТО "на определенных этапах полета".

"Дальние бомбардировщики Ту-95МС воздушно-космических сил России совершили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. Продолжительность полета составила более семи часов", – написали россияне.

Показываем Норвежское море на карте

Почему для Польши рождественская ночь была тяжелой?

Оперативное командование вооруженных сил Польши сообщило, что их военные перехватили самолет-разведчик ночью 25 декабря.

Несмотря на праздничный период, прошлая ночь была напряженной для дежурных служб воздушной обороны Республики Польша. Утром над международными водами Балтийского моря польские истребители перехватили, визуально идентифицировали и сопроводили из района ответственности разведывательный самолет Российской Федерации, который выполнял полет вблизи границ воздушного пространства Республики Польша,

– говорится в их сообщении.

Но был не только этот самолет, ведь ночью зафиксировали вторжение в воздушное пространство Польши объектов со стороны Беларуси. Радары постоянно отслеживали полет всех объектов – судя по всему, это были воздушные шары, которыми перевозят контрабанду. В целях безопасности над Подляским воеводством закрывали часть воздушного пространства для гражданского воздушного движения.

"Оперативное командование видов вооруженных сил находится в постоянном контакте с соответствующими службами, осуществляет текущий обмен информацией и передает необходимые данные по наблюдаемым объектам. Соответствующие службы занимаются их идентификацией и выполняют необходимые действия. Угрозы безопасности воздушного пространства Республики Польша не обнаружено. Ситуация мониторится на постоянной основе, а силы и средства остаются в постоянной готовности для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши", – заверили военные.

Интересно! Лукашенко обещал, что пресечет деятельность тех, кто запускает шары в сторону Европы.

Не первая ситуация с "тушками" над странами НАТО