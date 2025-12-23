Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.

Какая страна Европы в опасности из-за действий России?

На этот раз речь идет не о непосредственном военном нападении, а скорее о действиях в серой зоне. Одна из европейских стран полагается только на помощь соседей – и Россия уже испытывала ее на прочность.

Речь идет об Ирландии, в частности, о случае, когда самолет Зеленского сопровождали российские дроны. И, возможно, украинского президента спасло только то, что он прилетел раньше, чем должен был.

Не является невозможным сценарий, при котором лидер западного сопротивления против России – человек, чье выживание является ключевым для внешней политики Великобритании, – был бы убит в небе всего в нескольких километрах от Британии,

– акцентировали The Telegraph.

Медиа убеждено: приверженность к миру со временем превратилась в открытое приглашение Путину.

В разговоре с журналистами Том Клонан, ирландский сенатор и капитан армии в отставке, прямо сказал: Ирландия – самое слабое звено Европы, если речь идет о безопасности, обороне и разведке.

Вокруг Ирландии есть сеть подводных кабелей и газопроводов – три четверти важнейших трансатлантических кабелей. Но эта страна не имеет современных радиолокационных или гидролокационных систем и "обычно узнает о российских операциях в серой зоне только тогда, когда его информируют союзники, прежде всего Великобритания".



Какие еще инциденты были вокруг Ирландии:

В ноябре 2024 года там заметили российский корабль "Янтарь". Он интересовался кабелями Microsoft и Google (эти компании имеют штаб-квартиры в Ирландии) и оставил в воде датчики для отслеживания подводных лодок Королевского флота. Также "Янтарь" способен разрезать кабели.

В декабре 2023 года британский военный корабль и вертолет преследовали российскую подводную лодку, обнаруженную вблизи гавани Корк.

В 2020 году российские бомбардировщики Ту-95 трижды в неделю входили в воздушное пространство Ирландии, их перехватывали британцы.

The Telegraph указали, что после обнаружения военных дронов возле самолета Зеленского Ирландия не закрыла воздушное пространство и не предупредила гражданскую авиацию. А за инцидент так никто и не взял ответственность, разные службы обвиняют друг друга.

Ирландия является членом ЕС, но не НАТО, что соответствует ее обязательству быть нейтральной в случае вооруженного конфликта. Избегая военных конфликтов, Дублин рассчитывал не наживать себе врагов. Наряду с географическим расположением на западном краю Европы, эта мирная репутация в целом заменила эффективные суверенные вооруженные силы,

– объясняют СМИ.

Страна тратит на оборону меньше всех государств ЕС. Она закрывает глаза на опасности: правительство пока отклонило запрос военных на новую эскадрилью истребителей-перехватчиков, флагманский корабль ВМС Ирландии вывели из эксплуатации в 2022 году и ничем не заменили, а старые пушки на судах используют металлические прицелы времен Второй мировой войны.

То есть сейчас Ирландия не имеет ни одного корабля, оснащенного современным оружием, системами обнаружения или технологиями глушения.

В то же время деньги в стране есть – не хватает политической воли.

"Здесь сложилось мнение, что не только конфликт является плохим, но и каждый, кто готовится к конфликту или говорит о конфликте, также является плохим. Это как если бы врачи сказали, что надо прекратить инвестировать в больницы, чтобы не спровоцировать рак, или что климатические изменения являются плохими, поэтому давайте игнорировать их и надеяться, что они будут игнорировать нас", – резко высказался Катал Берри, бывший заместитель командира специальных операций армейского рейнджера ирландской армии.

Что сказали в Ирландии об инциденте с самолетом Зеленского?

Премьер Ирландии считает, что это связано с возможным использованием замороженных активов в пользу Украины. А также вписывается в дестабилизирующие действия России в ЕС.