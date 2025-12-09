Речь идет о разговорах о дальнейших шагах в отношении замороженных российских активов. Такое мнение высказал премьер-министр Ирландии Михол Мартин. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

Смотрите также Провокация против самолета с Зеленским: летчик сказал, в чем была наибольшая опасность

Как к инциденту может быть причастна Россия?

По мнению ирландского премьера, возможное преследование самолета украинского президента "вписывается в установленный шаблон подобных инцидентов с дестабилизацией, которые происходили в других странах Европы".

Михол Мартин рассказал, что недавно один из его коллег предположил, что подобные несчастные случаи происходят хоть и на индивидуальной основе, однако за отдельный период времени можно выявить некоторые закономерности.

По его словам, именно это наблюдается в европейских странах, где в последнее время провокации с участием неизвестных беспилотников стали регулярными. И сейчас в ЕС на повестке дня рассматривают важные темы.

Как сказал Антониу, все вопросы будущего финансирования Украины, использование замороженных активов, что является очень большой проблемой для России. И я не считаю, что то, что происходит – это просто совпадение, скажем так,

– сказал он.

Что этому предшествовало?