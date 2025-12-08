О таком он рассказал во время онлайн-брифинга, пишет 24 Канал.

Что сказал Зеленский о сопровождении его самолета неизвестными дронами?

Глава государства заявил, что во время его поездки в Ирландию по траектории полета его самолета действительно фиксировали неизвестные дроны. По его словам, ирландская сторона также подтвердила это, и сейчас идет соответствующее расследование.

Комментируя слова Мерца о необходимости большей осторожности, президент отметил, что он и так придерживается максимально возможной безопасности. Зеленский подчеркнул, что этими вопросами занимаются соответствующие службы.

Здесь нет больше, что добавить, как-то мы уже привыкли в таких обстоятельствах жить,

– сказал президент.

Какая предыстория?