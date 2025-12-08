О таком он рассказал во время онлайн-брифинга, пишет 24 Канал.
Что сказал Зеленский о сопровождении его самолета неизвестными дронами?
Глава государства заявил, что во время его поездки в Ирландию по траектории полета его самолета действительно фиксировали неизвестные дроны. По его словам, ирландская сторона также подтвердила это, и сейчас идет соответствующее расследование.
Комментируя слова Мерца о необходимости большей осторожности, президент отметил, что он и так придерживается максимально возможной безопасности. Зеленский подчеркнул, что этими вопросами занимаются соответствующие службы.
Здесь нет больше, что добавить, как-то мы уже привыкли в таких обстоятельствах жить,
– сказал президент.
Какая предыстория?
Дипломатический визит Владимира и Елены Зеленских в Ирландию состоялся 2 декабря. В частности в Дублине президент встретился с премьер-министром Микхолом Мартином.
Однако в ночь прибытия Зеленского в Ирландию четыре больших беспилотника военного типа появились вблизи аэропорта, именно когда должен был пролетать самолет президента. Однако борт приземлился раньше, поэтому опасного сближения удалось избежать.
После происшествия провели срочное совещание с участием руководства страны. Для уменьшения рисков во время вылета Зеленского применили специальную процедуру взлета.
Советник президента Дмитрий Литвин подтвердил, что безопасность обеспечивала Ирландия, и она действительно зафиксировала дроны на возможном маршруте движения самолета. В то же время он отметил, что инцидент не повлиял на план визита.