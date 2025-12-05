Об этом в интервью 24 Каналу отметил полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан, добавив, что в случае, если бы истребитель получил повреждения, была бы возможность катапультироваться.
Как бы должна была поступить Ирландия?
Когда в двигатель самолета попадает любого типа средство, то авария будет неизбежной. Военный эксперт отметил, что это очень опасно.
Непонятно, почему план "Ковер" не был объявлен. Нельзя было осуществлять посадку в таких условиях, как минимум. Конечно, надо разобраться в деталях,
– объяснил Свитан.
Летчик-инструктор отметил, что за безопасность таких рейсов отвечает та сторона, которая принимает. В данном случае с Зеленским – это Ирландия. Свитан подчеркнул, что давно настало время отменить правила, которые существуют в Европе, и начать противодействовать любым несанкционированным полетам, уничтожать неизвестные БпЛА, тем более в районе аэродромов.
Особенно на взлетных и посадочных курсах, где самолет идет на малой скорости рядом с землей, это самое опасное место. Если там появляются дроны, то точно садиться нельзя было,
– подытожил Свитан.
Дроны в Европе: какие случаи зафиксированы недавно?
В небе Франции 4 декабря было зафиксировано пять неизвестных БпЛА. Их обнаружили над базой подводных лодок Иль-Лонг в Бретани. Дроны оказались на запрещенном для полетов участке. Военные открыли огонь по ним.
В ночь на 25 ноября во время массированной атаки России по Украине дроны были обнаружены в Румынии, власти отреагировали и подняли в небо истребители. В тот же день беспилотники оказались в воздушном пространстве Молдовы, там пришлось из-за инцидента осуществлять эвакуацию населения.