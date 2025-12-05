Про це в інтерв'ю 24 Каналу зазначив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор і військовий експерт Роман Світан, додавши, що у разі, якби винищувач зазнав пошкоджень, була б змога катапультуватися.

Як би мала вчинити Ірландія?

Коли у двигун літака потрапляє будь-якого типу засіб, то аварія буде неминучою. Військовий експерт наголосив, що це дуже небезпечно.

Незрозуміло, чому план "Ковер" не був оголошений. Не можна було здійснювати посадку в таких умовах, як мінімум. Звісно, треба розібратися в деталях,

– пояснив Світан.

Льотчик-інструктор зауважив на тому, що за безпеку таких рейсів відповідає та сторона, яка приймає. У даному випадку з Зеленським – це Ірландія. Світан підкреслив, що давно настав час скасувати правила, які існують в Європі, і почати протидіяти будь-яким несанкціонованим польотам, знищувати невідомі БпЛА, тим більше в районі аеродромів.

Особливо на злітних і посадкових курсах, де літак йде на малій швидкості поряд з землею, це найнебезпечніше місце. Якщо там з'являються дрони, то точно сідати не можна було,

– підсумував Світан.

