Ідеться про розмови щодо подальших кроків стосовно заморожених російських активів. Таку думку висловив прем'єр-міністр Ірландії Міхол Мартін. Про це пише 24 Канал з посиланням на The Guardian.

Як до інциденту може бути причетна Росія?

На думку ірландського прем'єра, можливе переслідування літака українського президента "вписується у встановлений шаблон подібних інцидентів із дестабілізацією, які відбувалися в інших країнах Європи".

Міхол Мартін розповів, що нещодавно один із його колег припустив, що подібні нещасні випадки відбуваються хоч і на індивідуальній основі, проте за окремий період часу можна виявити деякі закономірності.

За його словами, саме це спостерігається у європейських країнах, де останнім часом провокації за участю невідомих безпілотників стали регулярними. І наразі в ЄС на порядку денному розглядають важливі теми.

Як сказав Антоніу, все питання майбутнього фінансування України, використання заморожених активів, що є дуже великою проблемою для Росії. І я не вважаю, що те, що відбувається – це просто збіг, скажімо так,

– сказав він.

Що цьому передувало?