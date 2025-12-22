Об этом в понедельник, 22 декабря, сообщила вице-президент Гданьска Эмилия Лодзинская, пишет 24 Канал со ссылкой на RMF24.

Почему россияне отказываются покидать здание консульства?

По словам Лодзинской, посольство России направило письмо мэрии, в котором заявило, что административно-технический сотрудник посольства и в дальнейшем будет проживать в зданиях по адресам улица Стефана Баторего, 13 и 15 в Гданьске, где сейчас расположено консульство России. Вице-президент отмечает, что из-за этого город не сможет физически взять эти помещения под свой контроль.

Кроме того, российская сторона считает имущество своей собственностью и требует обеспечить неприкосновенность, настаивая, что здания и в дальнейшем будут оставаться дипломатической собственностью.

К слову, Лодзинская отметила, что в соответствии с земельными и ипотечных реестров оба объекта принадлежат Государственному казначейству Польши, а утверждение России о праве собственности является безосновательным и не соответствует действительности.

Вице-президент сообщила, что Гданьск примет "правовые меры, предусмотренных польской системой". По данным МИД, в случае отказа России передать объект Польше, последняя будет вынуждена обратиться в Генпрокуратуру. Говорится о подаче иска от имени Государственного казначейства с требованием освободить это имущество. После получения судебного решения в пользу польской стороны должно состояться судебное производство, которое приведет к аресту имущества.

Поморский депутат-воевода Эмиль Роек утверждает, что это здание потеряет статус защищенности Венской конвенцией о консульских сношениях 23 декабря и после соответствующего решения суда может быть использовано для нужд Государственного казначейства.

По словам депутата, возвращение зданий на улице Баторего из-под контроля России может затянуться на несколько лет. Он пояснил, что это обусловлено польским законодательством. Фактически доступ к помещениям будет запрещен пока не вступит в силу окончательное судебное решение о передаче имущества польской стороне.

В то же время заместитель воеводы Роек отметил, что никаких решений о дальнейшем использовании здания пока не принято. По его словам, для начала необходимо выяснить правовой статус собственности и провести проверку с точки зрения безопасности.

Известно, что в 1951 году Польской Народной Республикой и Советским Союзом было подписано соглашение о бесплатном пользовании этим зданием. После распада СССР оно стало собственностью Государственного казначейства Польши. Однако россияне в течение десятков лет продолжали пользоваться виллой на улице Баторего как собственной. В конце концов, в 2013 году МИД Польши издало распоряжение о плате налогов за пользование зданием, и российская сторона не только не осуществляла платежей, но и игнорировала официальные запросы.

По оценкам города Гданьск, задолженность за период с 2013 по 2023 год составляет около 5,5 миллиона злотых, а с учетом процентов еще почти три миллиона. Дело было передано в суд, который обязал Россию оплатить почти 400 тысяч злотых за часть накопленных долгов.

